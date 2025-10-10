10ème édition de la Corrida des Pruneaux Villeneuve-sur-Lot

10ème édition de la Corrida des Pruneaux Villeneuve-sur-Lot vendredi 10 octobre 2025.

10ème édition de la Corrida des Pruneaux

Centre-ville Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Un marché des producteurs inédit s’installera le samedi soir accompagné d’une animation DJ.

Le célèbre Ekiden se tiendra le dimanche matin.

La Rando Cyclo au départ de Clairac se fera le samedi matin.

Retrouvez le programme ici https://www.lacorridadespruneaux.fr/#programmation

Un marché des producteurs inédit s’installera le samedi soir accompagné d’une animation DJ.

Le célèbre Ekiden se tiendra le dimanche matin.

La Rando Cyclo au départ de Clairac se fera le samedi matin.

Retrouvez le programme ici https://www.lacorridadespruneaux.fr/#programmation .

Centre-ville Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 97 37

English : 10ème édition de la Corrida des Pruneaux

An original farmers’ market will be held on Saturday evening, accompanied by DJ entertainment.

The famous Ekiden will be held on Sunday morning.

The Rando Cyclo departing from Clairac will take place on Saturday morning.

Find the program here: https://www.lacorridadespruneaux.fr/#programmation

German : 10ème édition de la Corrida des Pruneaux

Am Samstagabend findet ein neuartiger Bauernmarkt statt, der von DJ-Musik begleitet wird.

Der berühmte Ekiden findet am Sonntagmorgen statt.

Die Rando Cyclo mit Start in Clairac findet am Samstagmorgen statt.

Das Programm finden Sie hier: https://www.lacorridadespruneaux.fr/#programmation

Italiano :

Il sabato sera si terrà un mercato contadino unico nel suo genere, accompagnato dall’intrattenimento di DJ.

La domenica mattina si terrà il famoso Ekiden.

La Rando Cyclo, con partenza da Clairac, si svolgerà sabato mattina.

Trovate il programma qui: https://www.lacorridadespruneaux.fr/#programmation

Espanol : 10ème édition de la Corrida des Pruneaux

El sábado por la noche se celebrará un singular mercado de agricultores, amenizado por DJ.

El domingo por la mañana se celebrará el famoso Ekiden.

El sábado por la mañana tendrá lugar el Rando Cyclo, con salida desde Clairac.

Consulte el programa aquí: https://www.lacorridadespruneaux.fr/#programmation

L’événement 10ème édition de la Corrida des Pruneaux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Villeneuve Vallée du Lot