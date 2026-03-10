10EME EDITION DE L’IRREDUC’TRAIL Rue du Quai Notre-Dame Cazères

10EME EDITION DE L’IRREDUC’TRAIL

Rue du Quai Notre-Dame MAISON GARONNE Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association des Irréductibles Bipèdes de Cazères organise son trail.

Les Irréductibles Bipèdes de Cazères vous accueillent sur un superbe site en bord de Garonne pour leur 10ème Irréduc’trail

Au programme, quatre courses natures de 3, 10, 16 et 26 km, une randonnée à allure libre de 10 km et 4 courses enfants dans une ambiance on ne peut plus conviviale.

On vous attend nombreux pour venir profiter des sentiers et chemins en bord de Garonne et sur les coteaux du Comminges. .

Rue du Quai Notre-Dame MAISON GARONNE Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Irréductibles Bipèdes de Cazères association organizes its trail.

L’événement 10EME EDITION DE L’IRREDUC’TRAIL Cazères a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE