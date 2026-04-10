Hautefaye

10ème édition du circuit des églises romanes

Eglise Hautefaye Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rdv devant l’église de Hautefaye à 14heures. Visite de 3 églises- Hautefaye + Nontron +St Pardoux–la-Rivière. Présentation de la commune par le ou la maire et présentation de l’église par un référent local. En fin de parcours pot offert.

Rdv devant l’église de Hautefaye à 14heures. Visite de 3 églises- Hautefaye + Nontron +St Pardoux–la-Rivière. Présentation de la commune par le ou la maire et présentation de l’église par un référent local. En fin de parcours pot offert. Inscription recommandée. Paiement sur place. .

Eglise Hautefaye 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24

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English : 10ème édition du circuit des églises romanes

Meet in front of Hautefaye church at 2pm. Visit 3 churches Hautefaye + Nontron +St Pardoux?la-Rivière. Presentation of the commune by the mayor and presentation of the church by a local referent. Drinks offered at the end of the tour.

L’événement 10ème édition du circuit des églises romanes Hautefaye a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin