10ème édition du Festival B A R Beaumont-en-Véron

Festival Blues d’Automne en Rabelaisie, 10 ème édition. Concerts payants en salle, concerts gratuits au village d’artistes et d’artisans avec jeux et animations. Bar et restauration sur place.

1 Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Festival Blues d’Automne en Rabelaisie, 9th edition. Paying indoor concerts, free concerts in the artists’ and craftsmen’s village with games and entertainment. Bar and catering on site.

German :

Blues d’Automne en Rabelaisie, 9. Ausgabe. Kostenpflichtige Konzerte im Saal, kostenlose Konzerte im Künstler- und Handwerkerdorf mit Spielen und Animationen. Bar und Restaurant vor Ort.

Italiano :

Festival Blues d’autunno nella Rabelaisie, 9a edizione. Concerti a pagamento al coperto, concerti gratuiti nel villaggio degli artisti e degli artigiani con giochi e animazione. Bar e ristorazione in loco.

Espanol :

Festival de Blues de Otoño en Rabelaisie, 9ª edición. Conciertos de pago en el interior, conciertos gratuitos en el pueblo de artistas y artesanos con juegos y animaciones. Bar y restauración in situ.

