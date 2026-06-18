10ème édition du Festival Monpapl’Art Monpaple Mansle-les-Fontaines

Mansle-les-Fontaines

10ème édition du Festival Monpapl’Art

Monpaple Fontclaireau Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

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Monpaple Fontclaireau Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 87 81 74

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English :

L’événement 10ème édition du Festival Monpapl’Art Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente