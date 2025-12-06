Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

10ème édition du marché de Noël Saint-Calais

10ème édition du marché de Noël Saint-Calais samedi 6 décembre 2025.

10ème édition du marché de Noël

Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07

2025-12-06

Marché de Noël organisé par St Cal’ En Fête
Au programme animations, vitrines animées, restauration, illuminations et patinoire couverte.   .

Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 47 57 35  scef72@orange.fr

English :

Christmas market organized by St Cal’ En Fête

German :

Weihnachtsmarkt organisiert von St Cal’ En Fête

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da St Cal’ En Fête

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por St Cal’ En Fête

