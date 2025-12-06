10ème édition du marché de Noël Saint-Calais
10ème édition du marché de Noël Saint-Calais samedi 6 décembre 2025.
10ème édition du marché de Noël
Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël organisé par St Cal’ En Fête
Au programme animations, vitrines animées, restauration, illuminations et patinoire couverte. .
Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 47 57 35 scef72@orange.fr
English :
Christmas market organized by St Cal’ En Fête
German :
Weihnachtsmarkt organisiert von St Cal’ En Fête
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da St Cal’ En Fête
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por St Cal’ En Fête
L’événement 10ème édition du marché de Noël Saint-Calais a été mis à jour le 2025-10-20 par CDT72