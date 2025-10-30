10ème édition du mois sans tabac. Rendez-vous au Forum des Halles ! Forum des Halles Paris

Venez participer au grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours.!

Grande journée festive et citoyenne organisée avec le collectif Mois sans tabac.

– Animations

– Stand de prévention gratuit

– Remise gratuite d’un Kit Mois sans tabac

– Consultations flash avec un tabacologue

Le 30 et 31 octobre de 11 h à 18 h

Place carrée au Forum des Halles

Lancement de la 10 ème édition du Mois sans tabac par 2 journées citoyennes organisées avec le collectif Mois sans tabac Ile-de-France place carrée au Forum des Halles.

Du jeudi 30 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-30T12:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-30T11:00:00+02:00_2025-10-30T18:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T18:00:00+02:00

Forum des Halles Place Carrée 101 Porte Berger 75001 Paris