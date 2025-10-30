10ème édition du mois sans tabac. Rendez-vous au Forum des Halles ! Forum des Halles Paris
10ème édition du mois sans tabac. Rendez-vous au Forum des Halles ! Forum des Halles Paris jeudi 30 octobre 2025.
Venez participer au grand défi collectif pour arrêter de fumer pendant 30 jours.!
Grande journée festive et citoyenne organisée avec le collectif Mois sans tabac.
– Animations
– Stand de prévention gratuit
– Remise gratuite d’un Kit Mois sans tabac
– Consultations flash avec un tabacologue
Le 30 et 31 octobre de 11 h à 18 h
Place carrée au Forum des Halles
Lancement de la 10 ème édition du Mois sans tabac par 2 journées citoyennes organisées avec le collectif Mois sans tabac Ile-de-France place carrée au Forum des Halles.
Du jeudi 30 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
jeudi, vendredi
de 11h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Forum des Halles Place Carrée 101 Porte Berger 75001 Paris