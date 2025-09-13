10ème édition Grand prix de Nevers et agglomération Rue de la Jonction Nevers

10ème édition du « Grand Prix de Nevers et agglomération » le samedi 13 septembre au Port de la Jonction à Nevers.

Organisé par le Canoë Club Nivernais.

Venez assister ou participer au challenge inter-entreprise qui se court en équipe de 6 à 8 personnes ce sont des courses en canoë à 7 places (6 équipiers et un barreur fourni par le club), en confrontation à 2 ou 3 bateaux sur une petite distance de 150 m.

Il y a aussi d’autres animations durant la journée coupe des jeunes, jeux, buvette, restauration sur place.

Infos au 06.79.62.76.27 .

Rue de la Jonction Port de la Jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 76 27 canoeclubnivernais@wanadoo.fr

