10ème édition la Puiseautine Puiseaux

La Puiseautine 2025 célèbre sa 10ᵉ édition à Puiseaux ! Courses à pied pour tous niveaux 800 m, 1,5 km, 3 km, 5 km et 10 km. Un rendez-vous sportif et convivial, organisé par Le RV des coureurs puiseautins. #CourseÀPied #Puiseaux

Prêt à relever le défi ? La Puiseautine fête sa 10ᵉ édition avec des parcours adaptés à tous de l’éveil sur 800 m aux distances de 1,5 km, 3 km, 5 km et 10 km. Que vous soyez coureur confirmé, amateur, en famille ou entre amis, c’est l’occasion idéale de partager un moment sportif, festif et convivial au cœur de Puiseaux. Ambiance chaleureuse, esprit d’équipe et challenge personnel seront au rendez-vous. Un événement organisé par Le RV des coureurs puiseautins pour vivre la passion de la course à pied sous toutes ses formes. ‍♂️ ‍♀️ .

Place du Martroi Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 60 57

