10ème édition Open Brest Arena Groupe Vert ATP Challenger 100 Brest Arena Brest

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-26

2025-10-20

Le tournoi international de tennis fait son grand retour pour fêter son 10ème anniversaire !

Depuis 2023, ce tournoi labellisé ATP Challenger 100, accueille des joueurs du Top 100 mondial, et de jeunes talents prometteurs du tennis international, offrant ainsi une compétition de haut niveau aux amateurs et passionnés de tennis.

Bien plus qu’un tournoi. C’est une célébration du sport, de la camaraderie et de la passion.

Informations pratiques

Informations et réservations en ligne sur le site de l’événement.

Annonce du Plateau Sportif Jeudi 2 octobre les noms des premiers joueurs qui participeront à l’édition 2025 seront dévoilés !

Tirage au Sort Samedi 18 octobre Soyez prêts pour le tirage au sort qui déterminera les affrontements et complétera le plateau sportif. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne

