10ème Edition Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires des Hauts de France Amiens

10ème Edition Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires des Hauts de France

Le CRR d’Amiens Métropole en partenariat avec la Maison de la Culture, organisent la 10ème édition des Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires de la région Hauts de France.

Des étudiants des classes du cycle préparatoire à l’entrée dans les établissements supérieurs (CPES) travailleront avec le metteur en scène François Rancillac et la comédienne Laure Wolf, lors de stages qui se dérouleront au CRR et à la Maison de la Culture.

Du 13 au 17 avril 2026 au CRR.

Du 20 au 24 avril 2026 à la Maison de la Culture.

English :

The CRR d’Amiens Métropole, in partnership with the Maison de la Culture, is organizing the 10th edition of the Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires de la région Hauts de France.

Students from the preparatory cycle for entry to higher education establishments (CPES) will be working with director François Rancillac and actress Laure Wolf, during workshops to be held at the CRR and Maison de la Culture.

April 13 to 17, 2026 at the CRR.

April 20-24, 2026 at Maison de la Culture.

German :

Das CRR d’Amiens Métropole organisiert in Zusammenarbeit mit dem Maison de la Culture die 10. Ausgabe der Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires de la région Hauts de France (Theatertreffen zwischen den Konservatorien der Region Hauts de France).

Schüler der Klassen des Vorbereitungszyklus für den Eintritt in die Hochschulen (CPES) werden mit dem Regisseur François Rancillac und der Schauspielerin Laure Wolf in Workshops arbeiten, die im CRR und im Maison de la Culture stattfinden.

Vom 13. bis 17. April 2026 im CRR.

Vom 20. bis 24. April 2026 im Maison de la Culture.

Italiano :

Il CRR d’Amiens Métropole, in collaborazione con la Maison de la Culture, organizza la decima edizione dei Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires della regione Hauts de France.

Gli studenti del ciclo preparatorio per l’accesso agli istituti superiori (CPES) lavoreranno con il regista François Rancillac e l’attrice Laure Wolf, durante i corsi che si terranno presso il CRR e la Maison de la Culture.

Dal 13 al 17 aprile 2026 presso il CRR.

Dal 20 al 24 aprile 2026 presso la Maison de la Culture.

Espanol :

El CRR d’Amiens Métropole, en colaboración con la Maison de la Culture, organiza los 10º Rencontres Théâtre Inter-Conservatoires de la región de Hauts de France.

Los alumnos del ciclo preparatorio para el acceso a los centros de enseñanza superior (CPES) trabajarán con el director François Rancillac y la actriz Laure Wolf, durante los cursos que tendrán lugar en el CRR y en la Maison de la Culture.

Del 13 al 17 de abril de 2026 en el CRR.

Del 20 al 24 de abril de 2026 en la Maison de la Culture.

