10ème festival des vieilles mécaniques Labry 29 juin 2025 09:00

Meurthe-et-Moselle

10ème festival des vieilles mécaniques Site tour Mahuet Labry Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-29

L’association des Vieilles Anglaises organise la 10e Édition des Vieilles Mécaniques le dimanche 29 juin sur le site de la Tour Mahuet à Labry.

Entrée gratuiteTout public

Site tour Mahuet

Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 74

English :

The Vieilles Anglaises association is organizing the 10th Vieilles Mécaniques on Sunday June 29 at the Tour Mahuet site in Labry.

Free admission

German :

Die Association des Vieilles Anglaises organisiert die 10. Ausgabe der Vieilles Mécaniques am Sonntag, den 29. Juni auf dem Gelände des Tour Mahuet in Labry.

Freier Eintritt

Italiano :

L’associazione Vieilles Anglaises organizza la 10ª edizione della Vieilles Mécaniques domenica 29 giugno presso il sito della Tour Mahuet a Labry.

Ingresso libero

Espanol :

La asociación Vieilles Anglaises organiza la 10ª edición de Vieilles Mécaniques el domingo 29 de junio en el recinto de la Tour Mahuet de Labry.

Entrada gratuita

