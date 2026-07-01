10ème F’estival en Côte chalonnaise Tout feu, tout flamme Chemin du viaduc Culles-les-Roches

Informations pratiques

Culles-les-Roches

10ème F’estival en Côte chalonnaise Tout feu, tout flamme

Chemin du viaduc Aire de loisirs (ancienne gare) Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Pour la 10ème année consécutive, Culles-Initiatives propose son grand rendez-vous annuel qui se tiendra en cette fin juillet. Cette année, vous le savez déjà, après l’eau, le vin, les arbres, la pierre… nous avons choisi le thème du feu… sans penser que, dès le mois de mai, nous connaitrions des températures extrêmes !

Au programme Animations familiales / Expositions / Jeux / Promenades guidées / Buvette / Pizza Partie / Fête champêtre et spectacle délirant Volcano Cullus .

Tout public. Réservation conseillée pour le spectacle payant du 24 et 25 juillet à 18h. .

Chemin du viaduc Aire de loisirs (ancienne gare) Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 38 18 92 culles-initiatives@culles-les-roches.com

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English : 10ème F’estival en Côte chalonnaise Tout feu, tout flamme

L’événement 10ème F’estival en Côte chalonnaise Tout feu, tout flamme Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-07-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II