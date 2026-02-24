10ème Festival international de courts métrages de la Côte Bleue avenue Aristide Briand Carry-le-Rouet

10ème Festival international de courts métrages de la Côte Bleue

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026. avenue Aristide Briand Cinéma Espace Fernandel Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

Cette association organise un festival de courts métrages autour du 7ème art à Carry-le-Rouet et participe aux festivals nationaux et internationaux.

Le Festival de Courts Métrages de la Côte Bleue (FCMCB) est un festival international ouvert aux jeunes cinéastes jusqu’à 30 ans (date de réalisation du film). Il a pour but de faciliter les relations entre les jeunes du monde entier, de promouvoir la diffusion de films de courts métrages, de révéler et d’aider des vocations.



Les participants, originaires de tous pays, doivent adresser leur production à travers laquelle ils peuvent montrer leur talent et recevoir une récompense en lien avec leur passion. .

avenue Aristide Briand Cinéma Espace Fernandel Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 51 70 04

English :

This association organizes a festival of short films around the 7th art in Carry-le-Rouet and participates in national and international festivals.

