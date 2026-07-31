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AGENDA · Aussevielle

10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle

vendredi 9 octobre 2026 · Aussevielle

10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64230 Aussevielle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Aussevielle

10ème festival Liberté et Chansons

Salle des fêtes Aussevielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

10 ans, un anniversaire qui se fête !
Les artistes que nous invitons sont libres, sensibles au monde qui les entoures et écrivent ce qu’ils ressentent sans contrainte…
– 20h: conférence les rencontres de Brassens
– 21h: concert de Paul Meslet accompagné par Olivier Moret   .

Salle des fêtes Aussevielle 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 63 54 04  asso.flec@laposte.net

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English : 10ème festival Liberté et Chansons

L’événement 10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau