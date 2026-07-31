10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle
vendredi 9 octobre 2026 · Aussevielle
Informations pratiques
Aussevielle
10ème festival Liberté et Chansons
Salle des fêtes Aussevielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
10 ans, un anniversaire qui se fête !
Les artistes que nous invitons sont libres, sensibles au monde qui les entoures et écrivent ce qu’ils ressentent sans contrainte…
– 20h: conférence les rencontres de Brassens
– 21h: concert de Paul Meslet accompagné par Olivier Moret .
Salle des fêtes Aussevielle 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 63 54 04 asso.flec@laposte.net
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English : 10ème festival Liberté et Chansons
L’événement 10ème festival Liberté et Chansons Aussevielle a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau