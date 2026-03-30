10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga

Villa Arnaga Rue Docteur J Chatard Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

A l’occasion du 10ème rendez-vous du Festival Musical et Littéraire Autour de La Samaritaine d’Edmond Rostand et… l’Orientalisme.

L’association Lecture en Partage vous donne rendez vous

Au cinéma l’aiglon le jeudi 9 avril 2026 à 18h

Ouverture du Festival avec la projection du film Sarah Bernhardt, La Divine de Guillaume Nicloux. avec Sandrine Kiberlain, Laurent lafitte…

Présentation du film par Mariannick Pontacq-Maya. .

Villa Arnaga Rue Docteur J Chatard Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 39 20 18 lectureenpartage@gmail.com

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English : 10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga

L’événement 10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cambo les Bains