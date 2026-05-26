10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga

Villa Arnaga Rue Docteur J Chatard Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion du 10ème rendez-vous du Festival Musical et Littéraire Autour de La Samaritaine d’Edmond Rostand et… l’Orientalisme.

L’association Lecture en Partage vous donne rendez vous

samedi 13 juin 2026.

Médiathèque

10h30 — conférence Odile Socard Présentation sur l’Orientalisme en littérature et en peinture

Écuries de la Villa Arnaga

14h30 — Lecture en Partage En voyage vers l’Orient

16h30 — Paul Fenasse et les peintres orientalistes d’Alger présenté par Alexandre de la Cerda

Dans le grand salon de la Villa Arnaga

18h30 — Prix littéraire des 3 couronnes — Alexandre de la Cerda

Dimanche 14 juin

Villa Arnaga Écuries

14h30 16h00 Lecture en Partage Salammbô et voyages vers l’Orient

16h30 Lecture musicale La Princesse Lointaine et l’Orient… .

Villa Arnaga Rue Docteur J Chatard Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 39 20 18 lectureenpartage@gmail.com

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English : 10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga

L’événement 10ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cambo les Bains