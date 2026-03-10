10ème fête du court métrage

Boulleret Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Soyez nombreux à participer à la 10ème fête du court métrage dans la salle de réunion du complexe sportif.

A l’occasion de cette 10ème fête du court métrage, vous pourrez (re)découvrir le rire dans les années 60 au travers de 4 films

– Le petit Nicolas

– En pleine forme

– Cours du soir

– The railrodder

Bonne soirée les cinéphiles !! 0 .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 31 15

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English :

Come one, come all to the 10th short film festival in the meeting room of the sports complex.

L’événement 10ème fête du court métrage Boulleret a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois