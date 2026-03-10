10ème fête du court métrage Boulleret
10ème fête du court métrage Boulleret jeudi 26 mars 2026.
10ème fête du court métrage
Boulleret Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Soyez nombreux à participer à la 10ème fête du court métrage dans la salle de réunion du complexe sportif.
A l’occasion de cette 10ème fête du court métrage, vous pourrez (re)découvrir le rire dans les années 60 au travers de 4 films
– Le petit Nicolas
– En pleine forme
– Cours du soir
– The railrodder
Bonne soirée les cinéphiles !! 0 .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 31 15
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English :
Come one, come all to the 10th short film festival in the meeting room of the sports complex.
L’événement 10ème fête du court métrage Boulleret a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois