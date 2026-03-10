10ème fête du court métrage Boulleret

10ème fête du court métrage Boulleret 2026-03-26

10ème fête du court métrage Boulleret jeudi 26 mars 2026.

10ème fête du court métrage

Boulleret Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

Soyez nombreux à participer à la 10ème fête du court métrage dans la salle de réunion du complexe sportif.
A l’occasion de cette 10ème fête du court métrage, vous pourrez (re)découvrir le rire dans les années 60 au travers de 4 films
– Le petit Nicolas
– En pleine forme
– Cours du soir
– The railrodder
Bonne soirée les cinéphiles !! 0  .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 31 15 

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English :

Come one, come all to the 10th short film festival in the meeting room of the sports complex.

L’événement 10ème fête du court métrage Boulleret a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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