10ème fête du violon du Jura Doye
10ème fête du violon du Jura Doye samedi 2 mai 2026.
Doye
10ème fête du violon du Jura
Doye Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-03 01:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Au programme concerts, initiation danses du Pays Basque, d’Italie, bal folk, repas morbiflette. .
Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 79 92
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English : 10ème fête du violon du Jura
L’événement 10ème fête du violon du Jura Doye a été mis à jour le 2026-04-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA