Doye

10ème fête du violon du Jura

Doye Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-03 01:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Au programme concerts, initiation danses du Pays Basque, d’Italie, bal folk, repas morbiflette. .

Doye 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 47 79 92

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English : 10ème fête du violon du Jura

L’événement 10ème fête du violon du Jura Doye a été mis à jour le 2026-04-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA