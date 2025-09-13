10ème forum des associations Pannes

10ème forum des associations Pannes samedi 13 septembre 2025.

Stands associatifs, animations sportives et culturelles. Restauration et buvette sur place. .

390 Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76

English :

10th associations forum

German :

10. Forum der Vereine

Italiano :

10° forum delle associazioni

Espanol :

10º foro de asociaciones

L’événement 10ème forum des associations Pannes a été mis à jour le 2025-08-22 par OT MONTARGIS