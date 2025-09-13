10ème forum des associations Pannes
390 Rue Marcel Donette Pannes Loiret
Début : 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
10ème forum des associations
Stands associatifs, animations sportives et culturelles. Restauration et buvette sur place. .
390 Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 76 76
English :
10th associations forum
German :
10. Forum der Vereine
Italiano :
10° forum delle associazioni
Espanol :
10º foro de asociaciones
