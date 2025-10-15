10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE FC-PAYSAGES Mamers

10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE FC-PAYSAGES

Boulevard de l’Europe Mamers Sarthe

Début : 2025-10-15 09:00:00

fin : 2025-10-16 09:45:00

2025-10-15 2025-10-16 2025-10-22

8eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise FC-Paysages à Mamers

FC-Paysages est une entreprise spécialisée dans la création et l’entretien de parcs et jardins pour les particuliers, les professionnels et les collectivités publiques dans la Sarthe et l’Orne.

Dans le cadre de ces 8e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, FC-Paysages organise des visites le mercredi 15/10 à 9h, le jeudi 16/10 à 9h et le mercredi 22/10 à 9h.

Inscriptions à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 ou contact@tourisme-maine-saosnois.com .

Boulevard de l’Europe Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

8th Journées Régionales de la Visite d’Entreprise FC-Paysages in Mamers

8eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise FC-Paysages in Mamers

8a Giornata regionale di visite aziendali FC-Paysages a Mamers

8ª Jornada Regional de Visitas a Empresas FC-Paysages en Mamers

