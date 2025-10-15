10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE FC-PAYSAGES Mamers
Boulevard de l’Europe Mamers Sarthe
Début : 2025-10-15 09:00:00
fin : 2025-10-16 09:45:00
2025-10-15 2025-10-16 2025-10-22
8eme Journées Régionales de la Visite d’Entreprise FC-Paysages à Mamers
FC-Paysages est une entreprise spécialisée dans la création et l’entretien de parcs et jardins pour les particuliers, les professionnels et les collectivités publiques dans la Sarthe et l’Orne.
Dans le cadre de ces 8e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, FC-Paysages organise des visites le mercredi 15/10 à 9h, le jeudi 16/10 à 9h et le mercredi 22/10 à 9h.
Inscriptions à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 ou contact@tourisme-maine-saosnois.com .
Boulevard de l’Europe Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
