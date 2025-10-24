10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE NUMERI PLAN Mamers

10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE NUMERI PLAN

ZA du Saosnois Mamers Sarthe

M et Mme Bryja ouvrent les portes de leur société Numériplan à Mamers. Spécialisée dans

Dessin de plans, de l’avant-projet au permis de construire (maquette numérique et BIM),

– Accompagnement administratif (documents CERFA) pour les demandes de permis de construire ou déclaration préalable de travaux,

– Imagerie 3D pour l’architecture Rendus photo-réaliste pré-calculé, vidéo, vue panoramique à 360°,

– Visite virtuelle pour l’architecture et la construction neuve Elle permet de s’immerger à l’aide d’un casque de réalité virtuelle dans le bâtiment, à l’échelle 1 du plan, avant sa construction,

– Relevé 3D par scanner laser, il permet de reconstituer une maquette numérique de l’existant à partir du nuage de points issu du relevé.

Accueil, histoire, présentation de l’organisation de l’entreprise, circuit guidé, focus sur les métiers,

visite à 10h, vendredi 24 octobre

Places limitées, inscriptions à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 .

ZA du Saosnois Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

