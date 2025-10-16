10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE VISITE DE NGI Mamers

10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE VISITE DE NGI Mamers jeudi 16 octobre 2025.

10EME JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE VISITE DE NGI

ZA Charles Granger Mamers Sarthe

NGI créateur de solutions, conçoit, fabrique et distribue des produits multi matériaux.

Notre bureau d’études développe quotidiennement des projets innovants pour les groupes mondiaux, TPE/PME et Start UPS.

Nos compétences dans le domaine industriel, nous permettent d’offrir à nos clients une solution complète en intégrant l’assemblage et la gestion de la supply chain.

EXPERTISE

Recherche et Développement de produits

Bureaux d’études & Conception

Fabrication de Prototypes & Maquettes

Réalisation d’outillage (injection, fonderie, emboutissage, gabarits)

Production de pièces plastiques et métalliques

Peinture et Marquage

Assemblage partiel ou intégral

Stockage

Distribution

Places limitées, sur inscription à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63 .

ZA Charles Granger Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

