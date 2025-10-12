10ème Marché de créateurs Hall des sports Clermont

Dimanche 12 octobre à Clermont 10ème marché de créateurs avec la présence de 45 créateurs. Entrée libre De 10h à 18h Hall des sports Buvette – Pâtisseries Restauration sur place

Le 10ème marché de créateurs se tiendra le dimanche 12 octobre à Clermont. Cet événement mettra en avant la créativité et le savoir-faire de 45 créateurs. L’entrée est libre, permettant à tous de découvrir des créations uniques et originales.

Les visiteurs pourront profiter d’une ambiance conviviale, avec une buvette et des pâtisseries disponibles sur place. De plus, une restauration sera proposée pour ceux qui souhaitent se restaurer tout en flânant parmi les stands. Ne manquez pas cette occasion de soutenir les artisans locaux et de dénicher des pièces uniques !

Début : 2025-10-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T18:00:00.000+02:00

culturarts.clermont@gmail.com

Hall des sports Chemin des écoles 40180 CLERMONT Clermont 40180 Landes