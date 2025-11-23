10ème Marché de Noël Ormoy-Villers

10ème Marché de Noël

⛄ Venez nombreux trouver vos idées cadeaux pour satisfaire petits et grands !

Dimanche 23 novembre 2025

❄️ de 10h à 17h

28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS

28 Grande Rue Ormoy-Villers 60800 Oise Hauts-de-France

English :

? Come and find your gift ideas to satisfy young and old alike!

? Sunday, November 23, 2025

? from 10am to 5pm

? 28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS

German :

? Kommen Sie zahlreich und finden Sie Ihre Geschenkideen, um Groß und Klein zufrieden zu stellen!

? Sonntag, den 23. November 2025

? von 10 bis 17 Uhr

? 28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS

Italiano :

? Venite a trovare le vostre idee regalo per grandi e piccini!

? Domenica 23 novembre 2025

dalle 10.00 alle 17.00

28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS

Espanol :

? Venga y encuentre sus ideas de regalo para grandes y pequeños

? Domingo 23 de noviembre de 2025

de 10.00 a 17.00 h

? 28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS

