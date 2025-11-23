10ème Marché de Noël Ormoy-Villers
10ème Marché de Noël Ormoy-Villers dimanche 23 novembre 2025.
10ème Marché de Noël
28 Grande Rue Ormoy-Villers Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
⛄ Venez nombreux trouver vos idées cadeaux pour satisfaire petits et grands !
Dimanche 23 novembre 2025
❄️ de 10h à 17h
28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS
28 Grande Rue Ormoy-Villers 60800 Oise Hauts-de-France
English :
? Come and find your gift ideas to satisfy young and old alike!
? Sunday, November 23, 2025
? from 10am to 5pm
? 28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS
German :
? Kommen Sie zahlreich und finden Sie Ihre Geschenkideen, um Groß und Klein zufrieden zu stellen!
? Sonntag, den 23. November 2025
? von 10 bis 17 Uhr
? 28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS
Italiano :
? Venite a trovare le vostre idee regalo per grandi e piccini!
? Domenica 23 novembre 2025
dalle 10.00 alle 17.00
28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS
Espanol :
? Venga y encuentre sus ideas de regalo para grandes y pequeños
? Domingo 23 de noviembre de 2025
de 10.00 a 17.00 h
? 28, Grande rue 60800 ORMOY-VILLERS
