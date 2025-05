10ème Marche de Printemps des Chemins du Mont-Saint-Michel – Vimoutiers, 16 mai 2025 07:00, Vimoutiers.

Orne

10ème Marche de Printemps des Chemins du Mont-Saint-Michel Vimoutiers Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-16

Pour cette 10e Marche de printemps des Chemins du Mont-Saint-Michel, venez découvrir le patrimoine et les paysages au cœur du Chemin de Rouen entre Pays d’Auge et pays de Falaise, au cœur du pays du camembert, mais aussi fêter le millénaire de la première mention d’un chemin montais dans les archives, en l’occurrence au Pont-de-Vie, à Vimoutiers en 1025, dans une région où le culte à saint Michel et le passage des miquelots ont laissé des traces évocatrices.

VENDREDI 16 MAI

Préaux-Saint-Sébastien/Vimoutiers (15 km)

*11 h 30 Rendez-vous devant l’église de Préaux-Saint-Sébastien, visite, pique nique et départ de la marche

*Pauses historiques à Préaux-Saint-Sébastien, Canapville et Vimoutiers

*18 h. Accueil en Mairie de Vimoutiers

*19 h 15 Départ du bus de Vimoutiers et retour pour tous à Préaux-Saint-Sébastien

SAMEDI 17 MAI

Vimoutiers / Les Lignerits (commune d’Écorches) (19 km)

* 8 h 45 Rendez-vous à l’église de Vimoutiers (parking)

*Pauses historiques à Vimoutiers, au Pont-de-Vie. à Crouttes, au Renouard et aux Lignerits (où a été baptisée Charlotte Corday)

*18 h 15 Départ du bus des Lignerits et retour pour tous à Vimoutiers.

DIMANCHE 18 MAI

Trun / Crocy (12 km)

*8 h 45 Rendez-vous à la Mairie de Trun (parking)

*Pauses historiques à Trun, Fontaine-les-Bassets, Le Marais-la-Chapelle et Crocy

*16 h 30 Départ du bus pour Trun pour tous les inscrits et fin de la manifestation.

Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 31 24 11 76 chemin-st-michel@wanadoo.fr

English : 10ème Marche de Printemps des Chemins du Mont-Saint-Michel

For the 10th Chemins du Mont-Saint-Michel Spring Walk, come and discover the heritage and landscapes at the heart of the Chemin de Rouen between Pays d?Auge and Pays de Falaise, in the heart of Camembert country, and also celebrate the millennium of the first mention of a « chemin montais » in the archives, in this case at Pont-de-Vie, in Vimoutiers in 1025, in a region where the cult of Saint Michael and the passage of the miquelots have left evocative traces.

FRIDAY MAY 16

Préaux-Saint-Sébastien/Vimoutiers (15 km)

*11:30 am Meet in front of the Préaux-Saint-Sébastien church, visit, picnic and start of the walk

*Historic breaks at Préaux-Saint-Sébastien, Canapville and Vimoutiers

*18 h. Welcome at Vimoutiers Town Hall

*7:15 p.m. Bus departs from Vimoutiers and returns to Préaux-Saint-Sébastien

SATURDAY MAY 17

Vimoutiers / Les Lignerits (commune d?Écorches) (19 km)

* 8:45 am Meet at Vimoutiers church (parking lot)

*Historic breaks at Vimoutiers, Pont-de-Vie, Crouttes, Le Renouard and Les Lignerits (where Charlotte Corday was baptized)

*18 h 15 ? Departure from Les Lignerits and return to Vimoutiers.

SUNDAY MAY 18

Trun / Crocy (12 km)

*8.45 am Meet at the Mairie de Trun (parking lot)

*Historic breaks in Trun, Fontaine-les-Bassets, Le Marais-la-Chapelle and Crocy

*4.30 pm Departure by bus to Trun for all participants and end of the event.

German :

Frühlingsmarsch der Wege zum Mont-Saint-Michel entdecken Sie das Kulturerbe und die Landschaften im Herzen des Weges von Rouen zwischen dem Pays d’Auge und dem Pays de Falaise, im Herzen des Camembert-Landes, und feiern Sie das tausendjährige Jubiläum der ersten Erwähnung eines « Chemin montais » in den Archiven, in diesem Fall in Pont-de-Vie, in Vimoutiers im Jahr 1025, in einer Region, in der die Verehrung des Heiligen Michael und die Durchreise der Miquelots stimmungsvolle Spuren hinterlassen haben.

FREITAG, DEN 16. MAI

Préaux-Saint-Sébastien/Vimoutiers (15 km)

*11.30 Uhr Treffpunkt vor der Kirche von Préaux-Saint-Sébastien, Besichtigung, Picknick und Beginn der Wanderung

*Historische Pausen in Préaux-Saint-Sébastien, Canapville und Vimoutiers

*18 h. Empfang im Rathaus von Vimoutiers

*19.15 Uhr Abfahrt des Busses von Vimoutiers und Rückfahrt für alle nach Préaux-Saint-Sébastien

SAMSTAG, DEN 17. MAI

Vimoutiers / Les Lignerits (Gemeinde Écorches) (19 km)

* 8.45 Uhr Treffpunkt an der Kirche von Vimoutiers (Parkplatz)

*Historische Pausen in Vimoutiers, Le Pont-de-Vie. in Crouttes, Le Renouard und Les Lignerits (wo Charlotte Corday getauft wurde)

*18 h 15 ? Abfahrt des Busses von Les Lignerits und Rückkehr für alle nach Vimoutiers.

SONNTAG, DEN 18. MAI

Trun / Crocy (12 km)

*8.45 Uhr Treffpunkt am Rathaus von Trun (Parkplatz)

*Historische Pausen in Trun, Fontaine-les-Bassets, Le Marais-la-Chapelle und Crocy

*16.30 Uhr Abfahrt des Busses nach Trun für alle angemeldeten Personen und Ende der Veranstaltung.

Italiano :

In occasione del 10° Cammino di primavera dei Chemins du Mont-Saint-Michel, venite a scoprire il patrimonio e i paesaggi del Chemin de Rouen, tra i Pays d’Auge e i Pays de Falaise, nel cuore della regione del Camembert, e a celebrare il millennio dalla prima menzione di un « Chemin montais » negli archivi, in questo caso a Pont-de-Vie, a Vimoutiers, nel 1025, in una regione in cui il culto di San Michele e il passaggio dei miquelot hanno lasciato tracce suggestive.

VENERDÌ 16 MAGGIO

Préaux-Saint-Sébastien/Vimoutiers (15 km)

*11.30 Ritrovo davanti alla chiesa di Préaux-Saint-Sébastien, visita, picnic e inizio della passeggiata

*Soste storiche a Préaux-Saint-Sébastien, Canapville e Vimoutiers

*18 h. Accoglienza presso il Municipio di Vimoutiers

*19.15 Partenza dell’autobus da Vimoutiers e ritorno per tutti a Préaux-Saint-Sébastien

SABATO 17 MAGGIO

Vimoutiers / Les Lignerits (comune di Écorches) (19 km)

* 8.45 Ritrovo alla chiesa di Vimoutiers (parcheggio)

*Soste storiche a Vimoutiers, Pont-de-Vie, Crouttes, Le Renouard e Les Lignerits (dove fu battezzata Charlotte Corday)

*18 h 15 ? Partenza dell’autobus da Les Lignerits e ritorno a Vimoutiers.

DOMENICA 18 MAGGIO

Trun / Crocy (12 km)

*8.45 Ritrovo alla Mairie de Trun (parcheggio)

*Soste storiche a Trun, Fontaine-les-Bassets, Le Marais-la-Chapelle e Crocy

*ore 16.30 Partenza dell’autobus per Trun per tutti gli iscritti e fine dell’evento.

Espanol :

Con motivo de la 10ª Marcha de Primavera de los Caminos del Mont-Saint-Michel, venga a descubrir el patrimonio y los paisajes del corazón del Camino de Rouen, entre el País de Auge y el País de Falaise, en el corazón de la región de Camembert, y celebre también el milenio transcurrido desde la primera mención de un « camino montagne » en los archivos, en este caso en Pont-de-Vie, en Vimoutiers en 1025, en una región donde el culto a San Miguel y el paso de los miquelots han dejado huellas evocadoras.

VIERNES 16 DE MAYO

Préaux-Saint-Sébastien/Vimoutiers (15 km)

*11h30 Encuentro delante de la iglesia de Préaux-Saint-Sébastien, visita, picnic e inicio de la marcha

*Pausas históricas en Préaux-Saint-Sébastien, Canapville y Vimoutiers

*18 h. Bienvenida en el Ayuntamiento de Vimoutiers

*19.15 h. Salida del autobús de Vimoutiers y regreso para todos a Préaux-Saint-Sébastien

SÁBADO 17 DE MAYO

Vimoutiers / Les Lignerits (municipio de Écorches) (19 km)

* 8h45 Encuentro en la iglesia de Vimoutiers (aparcamiento)

*Paradas históricas en Vimoutiers, Pont-de-Vie, Crouttes, Le Renouard y Les Lignerits (donde fue bautizada Charlotte Corday)

*18 h 15 ? Salida del autobús de Les Lignerits y regreso a Vimoutiers.

DOMINGO 18 DE MAYO

Trun / Crocy (12 km)

*8h45 Encuentro en la Mairie de Trun (aparcamiento)

*Pausas históricas en Trun, Fontaine-les-Bassets, Le Marais-la-Chapelle y Crocy

*16.30 h Salida del autobús hacia Trun para todos los inscritos y fin del evento.

