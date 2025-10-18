10ÈME MARCHE EN AUBRAC Les Hermaux

10ÈME MARCHE EN AUBRAC Les Hermaux samedi 18 octobre 2025.

10ÈME MARCHE EN AUBRAC

Col de Bonnecombe Les Hermaux Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

10ème marche en Aubrac en prévention de l’obésité. Rendez-vous au Col de Bonnecombe , pas de compétition, pas de classement mais de nombreux lots à gagner.

5€ pour l’inscription, 10€ pour le repas

Inscription avant le 10 octobre 04 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

Prêts de bâtons caution carte d’identité.

Organisé par le SMR Pédiatrie

10ème marche en Aubrac en prévention de l’obésité. Rendez-vous au Col de Bonnecombe , pas de compétition, pas de classement mais de nombreux lots à gagner.

Au programme Accueil de 8h30 à 9h30

Color Run

1 circuit de 12km, départ à 9h30

1 circuit de 5km, départ à 10h

1 rando découverte faune et flore, départ à 10h15 accompagnée d’un guide du bureau des accompagnateurs des Monts d’Aubrac.

5€ pour l’inscription, 10€ pour le repas

Inscription avant le 10 octobre 04 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

Prêts de bâtons caution carte d’identité.

Organisé par le SMR Pédiatrie .

Col de Bonnecombe Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

English :

10th Aubrac walk to prevent obesity. Meet at Col de Bonnecombe, no competition, no rankings, but lots of prizes to be won.

5? for registration, 10? for meal

Registration by October 10: 04 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

Loan of sticks: identity card deposit.

Organized by SMR Pédiatrie

German :

10. Wanderung in Aubrac zur Vorbeugung von Fettleibigkeit. Treffpunkt ist der Col de Bonnecombe, kein Wettbewerb, keine Rangliste, aber es gibt viele Preise zu gewinnen.

5? für die Anmeldung, 10? für das Essen

Anmeldung bis zum 10. Oktober: 04 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

Verleih von Stöcken: Kaution für den Personalausweis.

Organisiert von der SMR Pädiatrie

Italiano :

10° Camminata di Aubrac per la prevenzione dell’obesità. Ritrovo al Col de Bonnecombe, nessuna gara, nessuna classifica, ma tanti premi in palio.

5? per l’iscrizione, 10? per il pasto

Iscrizioni entro il 10 ottobre: 04 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

Prestito di bastoni: deposito della carta d’identità.

Organizzato da SMR Pédiatrie

Espanol :

10ª marcha de Aubrac para prevenir la obesidad. Punto de encuentro en el Col de Bonnecombe, sin competición ni clasificaciones, pero con muchos premios.

5? para la inscripción, 10? para la comida

Inscripciones antes del 10 de octubre: 04 66 42 50 00 contact.antrenas@a2lfs.fr

Préstamo de bastones: depósito del carné de identidad.

Organizado por la SMR Pédiatrie

L’événement 10ÈME MARCHE EN AUBRAC Les Hermaux a été mis à jour le 2025-10-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn