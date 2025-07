10ème Marche Nordique des Alpes Concert Accus Bessans

samedi 5 juillet 2025.

10ème Marche Nordique des Alpes Concert Accus

Place de la Mairie Bessans Savoie

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Venez fêter les 10 ans de la Marche Nordique des Alpes et dansez sur les reprises rock et de variétés du groupe italien Accus.

Concert ouvert à tous à l’issue de la première journée de la Marche Nordique des Alpes.

Ambiance assurée !

Place de la Mairie Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 96 52 info@hautemaurienne.com

English : 10th Marche Nordique des Alpes Accus concert

Come and celebrate 10 years of the Marche Nordique des Alpes and dance to rock and variety covers by Italian group Accus.

Concert open to all at the end of the first day of the Marche Nordique des Alpes.

Great atmosphere guaranteed!

German :

Feiern Sie das 10-jährige Bestehen des Marche Nordique des Alpes und tanzen Sie zu den Rock- und Varieté-Coversongs der italienischen Band Accus.

Konzert für alle am Ende des ersten Tages des Marche Nordique des Alpes.

Stimmung garantiert!

Italiano :

Venite a festeggiare i 10 anni della Marche Nordique des Alpes e a ballare le cover rock e di varietà del gruppo italiano Accus.

Concerto aperto a tutti al termine della prima giornata della Marche Nordique des Alpes.

Una grande atmosfera garantita!

Espanol :

Venga a celebrar los 10 años de la Marche Nordique des Alpes y baile al ritmo de versiones de rock y variedades del grupo italiano Accus.

Concierto abierto a todos al final de la primera jornada de la Marche Nordique des Alpes.

Gran ambiente garantizado

