10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles

Bibliothèque Champagnole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Théâtre miniaturisé, d’objets et d’ombres autour du livre animé, avec Frédéric Ronzière et Pierre Laurent.

De 18 mois à 7 ans.

Durée 30 mn. .

Bibliothèque Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles

L’événement 10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles Champagnole a été mis à jour le 2026-01-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA