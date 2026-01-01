10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles Champagnole
10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles Champagnole samedi 24 janvier 2026.
10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles
Bibliothèque Champagnole Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 16:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Théâtre miniaturisé, d’objets et d’ombres autour du livre animé, avec Frédéric Ronzière et Pierre Laurent.
De 18 mois à 7 ans.
Durée 30 mn. .
Bibliothèque Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles
L’événement 10ème nuit de la lecture le petit théâtre à bretelles Champagnole a été mis à jour le 2026-01-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA