10ème Nuits de la lecture Rencontre avec Delphine Giraud Impasse Saint Pierre Benon

10ème Nuits de la lecture Rencontre avec Delphine Giraud

Bibliothèque municipale Aliénor Benon Charente-Maritime

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

A l’occasion de la 10ème Nuits de la Lecture, ne manquez surtout pas LA rencontre avec Delphine Giraud Autrice ( Les couleurs du silence , Le manège de la vie , Plus vaste que le monde , Là où les souvenirs se révèlent …).

+33 9 75 77 61 46 bibliotheque@benon.fr

English :

On the occasion of the 10th Nuits de la Lecture, don’t miss THE meeting with Delphine Giraud Author ( Les couleurs du silence , Le manège de la vie , Plus vaste que le monde , Là où les souvenirs se révèlent …).

