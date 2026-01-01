10ème Nuits de la lecture Rencontre avec Delphine Giraud Impasse Saint Pierre Benon
10ème Nuits de la lecture Rencontre avec Delphine Giraud Impasse Saint Pierre Benon vendredi 16 janvier 2026.
10ème Nuits de la lecture Rencontre avec Delphine Giraud
Impasse Saint Pierre Bibliothèque municipale Aliénor Benon Charente-Maritime
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
A l’occasion de la 10ème Nuits de la Lecture, ne manquez surtout pas LA rencontre avec Delphine Giraud Autrice ( Les couleurs du silence , Le manège de la vie , Plus vaste que le monde , Là où les souvenirs se révèlent …).
Impasse Saint Pierre Bibliothèque municipale Aliénor Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 77 61 40 bibliotheque@benon.fr
English :
On the occasion of the 10th Nuits de la Lecture, don’t miss THE meeting with Delphine Giraud Author ( Les couleurs du silence , Le manège de la vie , Plus vaste que le monde , Là où les souvenirs se révèlent …).
