10ème Open de Mölkky de la Mirabelle Place de l’Esplanade Metz

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 08:00:00

fin : 2025-08-30 20:00:00

2025-08-30

Que vous soyez débutant, confirmé, vous êtes les bienvenus !

Le Metz Mölkky Club vous accueille dès 8h00 sur la merveilleuse Esplanade de Metz pour une journée conviviale, et fun, autour du Möllkky.

Répartis dans des groupes de 7 ou 8 équipes, jouez contre des adversaires en doublette et passez un agréable moment de détente. Tous les niveaux de joueurs seront récompensés Podium Principal, podium consolantes.

Buvette & Restauration sur place.Tout public

Place de l’Esplanade L’Esplanade Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Whether you’re a beginner or an expert, we welcome you!

The Metz Mölkky Club welcomes you from 8.00 am on the beautiful Esplanade de Metz for a fun-filled day of Möllkky.

Divided into groups of 7 or 8 teams, play against your opponents in a double-team format and have a great time. All levels of players will be rewarded: Main podium, consolation podium.

Refreshments & Catering on site.

German :

Ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, Sie sind herzlich willkommen!

Der Metz Mölkky Club empfängt Sie ab 8.00 Uhr auf der wunderschönen Esplanade de Metz, um einen geselligen, spaßigen Tag rund um den Möllkky zu verbringen.

In Gruppen von 7 oder 8 Teams aufgeteilt, spielen Sie gegen Gegner im Doppelpack und verbringen Sie einen angenehmen Moment der Entspannung. Alle Spielerniveaus werden belohnt: Hauptpodium, Konsolantenpodium.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Che siate principianti o esperti, siete i benvenuti!

Il Mölkky Club di Metz vi accoglie dalle 8 del mattino sulla splendida Esplanade de Metz per una giornata all’insegna del divertimento.

Divisi in gruppi di 7 o 8 squadre, giocate contro i vostri avversari in doppio e divertitevi. Tutti i livelli di giocatori saranno premiati: Podio principale, podio di consolazione.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Tanto si eres principiante como experto, ¡eres bienvenido!

El Club Mölkky de Metz te da la bienvenida a partir de las 8 de la mañana en la maravillosa Esplanade de Metz para pasar un día de Möllkky lleno de diversión.

Divididos en grupos de 7 u 8 equipos, jugarán contra sus adversarios en dobles y se lo pasarán en grande. Todos los niveles de jugadores serán recompensados: Podio principal, podio de consolación.

Avituallamiento y catering in situ.

