10ème porte ouverte au Jardin zen du moulin, Jardin zen du moulin, Cheniménil

10ème porte ouverte au Jardin zen du moulin Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin zen du moulin Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Une journée au goût de liberté, tout en empruntant les différents chemins de pierres, d’ardoise, schiste ardoisiers, afin d’y découvrir des coins et des recoins, des endroits ombragés qui y accueillent une belle diversité de plantes et de décorations japonisantes.

Nous vous y accueillerons comme chaque année avec grand plaisir et fidèle au rendez-vous, la vente de plants vivaces locaux, à prix légèrement parfumé.

Jardin zen du moulin 14 rue du moulin 88460 Cheniménil Cheniménil 88460 Vosges Grand Est Créé début 2012 à partir d’un terrain plat et complètement vide, sur 800m2, notre petit jardin botanique s’est transformé petit à petit sur plusieurs niveaux avec essentiellement beaucoup de matériaux de récupération.

Au fur et à mesure des années, de nouvelles réalisations ont été effectuées, dans le but de donner à notre jardin un cachet japonisant, un lieu de sérénité, de partage et de rencontre. Différents matériaux ont été utilisés, ainsi une pergola a été réalisée avec un toit en réciproque et recouvert de matière végétale, des allées ont été créées en ardoise, avec des rondins d’acacia, des pierres de meules, du bois exotique, une avancée de toit a été confectionnée en bambou, brande de bruyère.

Des petits coins ombragés, torii, mur en pierres sèches et beaucoup d’autres créations ont été réalisées, comme des ponts en bambou ou en acacia. On y trouve également un panel de décoration diverses (animaux, carillon, statues etc…)

Venez faire des découvertes dans chaque coin de notre petit paradis.

Notre jardin s’est orné de diverses plantes, arbres et arbustes, afin d’y attirer nos amis pollinisateurs.

Une journée au goût de liberté, tout en empruntant les différents chemins de pierres, d’ardoise, schiste ardoisiers, afin d’y découvrir des coins et des recoins, des endroits ombragés qui y une belle…

©karen et stéphane demouge