10ème randonnée entre Gâtine et Egray

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le club cyclos Champdeniers cyclotourisme vous invite le dimanche 19 avril à leur traditionnelle randonnée ou chacun pourra choisir son sport favori (marche, vélo, vtt, Gravel).

Contact champdenierscyclo@laposte.net ou 0677401043 Galais Sophie ou 06 09 34 82 67 JC Motard .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 34 82 67 champdenierscyclo@laposte.net

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English : 10ème randonnée entre Gâtine et Egray

L’événement 10ème randonnée entre Gâtine et Egray Champdeniers a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine