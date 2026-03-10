10ème randonnée entre Gâtine et Egray Champdeniers

10ème randonnée entre Gâtine et Egray Salle des fêtes Champdeniers 2026-04-19

10ème randonnée entre Gâtine et Egray Champdeniers dimanche 19 avril 2026.

10ème randonnée entre Gâtine et Egray

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le club cyclos Champdeniers cyclotourisme vous invite le dimanche 19 avril à leur traditionnelle randonnée ou chacun pourra choisir son sport favori (marche, vélo, vtt, Gravel).
Contact champdenierscyclo@laposte.net ou 0677401043 Galais Sophie ou 06 09 34 82 67 JC Motard   .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 34 82 67  champdenierscyclo@laposte.net

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English : 10ème randonnée entre Gâtine et Egray

L’événement 10ème randonnée entre Gâtine et Egray Champdeniers a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine

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