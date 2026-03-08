10ÈME SALON DE DESSINS ET PARÉIDOLIES Béziers

10ÈME SALON DE DESSINS ET PARÉIDOLIES

2 rue Relin Béziers Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-27

Cette 10e édition met à l’honneur l’imaginaire, la création et l’art du regard à travers des œuvres surprenantes.

Le salon de dessins et paréidolies célèbre sa 10e édition et explore le dessin et la paréidolie, cet art de percevoir des formes imaginaires.

Un rendez-vous artistique invitant le public à regarder autrement et à laisser libre cours à l’imaginaire.

Le vernissage aura lieu le samedi 14 mars à 18h. .

2 rue Relin Béziers 34500 Hérault Occitanie galerieartactuel@gmail.com

This 10th edition celebrates imagination, creativity and the art of looking through surprising works.

