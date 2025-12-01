10ème salon des vins et produits du terroir Salle du Pressoir Vigneulles

10ème salon des vins et produits du terroir

Salle du Pressoir 3 Place de la vieille église Vigneulles Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Soyez au rendez-vous de notre 10ème salon des vins et produits du terroir à Vigneulles. 12 exposants participent à ce salon en proposant des produits de grande qualité. Notez le bien dans vos agendas, il n’y en aura sans doute pas pour tout le monde!!

L’association des vignerons de Vigneulles vous proposera également une petite restauration (Escargot, pâté lorrain..). Salle du Pressoir le 13 décembre 2025 de 1430 à 21h. Entrée gratuite.Adultes

0 .

Salle du Pressoir 3 Place de la vieille église Vigneulles 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 25 45 84 57 lamboule.bruno@neuf.fr

English :

Don’t miss our 10th Vigneulles wine and local produce fair. 12 exhibitors are taking part, offering high-quality products. Make a note of it in your diaries there may not be enough for everyone!

The Vigneulles winegrowers’ association will also be serving snails and pâté lorrain. Salle du Pressoir, December 13, 2025, 2.30-9pm. Free admission.

L’événement 10ème salon des vins et produits du terroir Vigneulles a été mis à jour le 2025-12-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS