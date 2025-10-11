10ÈME TRAIL DES CALADES Saint-Jean-de-Cuculles
10ÈME TRAIL DES CALADES Saint-Jean-de-Cuculles samedi 11 octobre 2025.
10ÈME TRAIL DES CALADES
Chemin du Pic Saint Loup Saint-Jean-de-Cuculles Hérault


Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12
Le trail des Calades limité à 300 participants, est inscrit au Challenge du Pic Saint Loup 2025/2026.
L’association les Calades du Pic organise, avec le concours de la Ville de Saint-Jean-de-Cuculles, de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son traditionnel rendez-vous sportif et festif automnal le Trail des Calades les samedi 11 et dimanche 12 octobre.
4 courses enfants le samedi et 2 parcours techniques, de 11 km 450 m D+ et 17 km 650 m D+, figurent au programme.
Samedi 11 octobre 4 Courses enfants
16h30- Eveil Athlétique
16h45 Poussins
17h Benjamins
17h30 Minimes
18h Remise des Prix
Dimanche 12 octobre 2 Parcours techniques
9h30 11 km 450 m D+
9h30 17 km 650 m D+ .
Chemin du Pic Saint Loup Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie
English :
The Trail des Calades, limited to 300 participants, is included in the Challenge du Pic Saint Loup 2025/2026.
German :
Der auf 300 Teilnehmer begrenzte Trail des Calades ist im Challenge du Pic Saint Loup 2025/2026 angemeldet.
Italiano :
Il Trail des Calades, limitato a 300 partecipanti, è incluso nella sfida Pic Saint Loup 2025/2026.
Espanol :
El Trail des Calades, limitado a 300 participantes, está incluido en el Desafío Pic Saint Loup 2025/2026.
L’événement 10ÈME TRAIL DES CALADES Saint-Jean-de-Cuculles a été mis à jour le 2025-09-11 par 34 HERAULT SPORT