10ème Vide-Grenier au village de Lenne Saint-Martin-de-Lenne 14 juillet 2025 07:00

Aveyron

10ème Vide-Grenier au village de Lenne Saint-Martin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

emplacement (au mètre)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

RDV pour le 10ème vide grtenier de Lenne le Lundi 14 juillet de 8h à 18h !

emplacement 2€ le mètre

tombola gratuite pour les exposants

A midi aligot saucisse 9€

Organisé par l’association La Flèche-Sauvegarde du patrimoine de Saint Martin

Renseignements et inscription au 0679402108 2 .

Saint-Martin-de-Lenne 12130 Aveyron Occitanie +33 6 79 40 21 08

English :

See you at the 10th Lenne garage sale on Monday, July 14th from 8am to 6pm!

German :

RDV für den 10. Leerstand in Lenne am Montag, den 14. Juli von 8 bis 18 Uhr!

Italiano :

Partecipate al 10° mercatino dell’usato di Lenne lunedì 14 luglio dalle 8.00 alle 18.00!

Espanol :

Ven a la 10ª venta de garaje de Lenne el lunes 14 de julio de 8.00 a 18.00 horas

