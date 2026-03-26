10èmes Rencontres de la Biodiversité et Nuit de la Chouette conférence, sortie nature et exposition Homblières

10èmes Rencontres de la Biodiversité et Nuit de la Chouette conférence, sortie nature et exposition

9 rue Aimé Gosset Homblières Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

10èmes Rencontres de la Biodiversité les 3 et 4 avril 2026.

Samedi 4 avril 2026

Conférence/Sortie nature à la Maison des Associations 9 rue Aimé Gosset Saint-Quentin.

L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Nature et Patrimoine d’Homblières vous proposent une nouvelle soirée consacrée aux rapaces nocturnes et à leur habitat.

À partir de 20h Animation sur les rapaces nocturnes à la maison des Associations (9 rue Aimé Gosset Homblières)

De 20h à 2h30 conférence sur les rapaces nocturnes suivie d’une sortie terrain

Gratuit (sur réservation) .

Ne pas oublier de vous munir de vêtements de pluie chauds, de bottes et de lampes torches.

Vendredi 3 et samedi 4 avril 2026

Exposition Chouettes et hiboux vus par les artistes.

Maison des Associations 9 rue Aimé Gosset Saint-Quentin

Les rapaces nocturnes ont toujours fasciné et inspiré les peintres, sculpteurs et poètes de toutes les époques et de toutes les civilisations.

À l’occasion des 10èmes Rencontres de la Biodiversité et de la Nuit de la Chouette, l’Association Nature et Patrimoine d’Homblières propose une exposition intitulée Chouettes et hiboux vus par les artistes . Les enfants de l’école Eugène Rondeaux et les artistes hombliérois ont laissé libre cours à leur imagination et s’expriment sur le sujet selon différentes techniques.

Exposition proposée par l’Association Nature et Patrimoine d’Homblières de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Informations et réservations à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50

10èmes Rencontres de la Biodiversité les 3 et 4 avril 2026.

Samedi 4 avril 2026

Conférence/Sortie nature à la Maison des Associations 9 rue Aimé Gosset Saint-Quentin.

L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Nature et Patrimoine d’Homblières vous proposent une nouvelle soirée consacrée aux rapaces nocturnes et à leur habitat.

À partir de 20h Animation sur les rapaces nocturnes à la maison des Associations (9 rue Aimé Gosset Homblières)

De 20h à 2h30 conférence sur les rapaces nocturnes suivie d’une sortie terrain

Gratuit (sur réservation) .

Ne pas oublier de vous munir de vêtements de pluie chauds, de bottes et de lampes torches.

Vendredi 3 et samedi 4 avril 2026

Exposition Chouettes et hiboux vus par les artistes.

Maison des Associations 9 rue Aimé Gosset Saint-Quentin

Les rapaces nocturnes ont toujours fasciné et inspiré les peintres, sculpteurs et poètes de toutes les époques et de toutes les civilisations.

À l’occasion des 10èmes Rencontres de la Biodiversité et de la Nuit de la Chouette, l’Association Nature et Patrimoine d’Homblières propose une exposition intitulée Chouettes et hiboux vus par les artistes . Les enfants de l’école Eugène Rondeaux et les artistes hombliérois ont laissé libre cours à leur imagination et s’expriment sur le sujet selon différentes techniques.

Exposition proposée par l’Association Nature et Patrimoine d’Homblières de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Informations et réservations à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50 .

9 rue Aimé Gosset Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 3 30 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

10th Rencontres de la Biodiversité on April 3 and 4, 2026.

Saturday April 4, 2026:

Conference/Nature outing at the Maison des Associations 9 rue Aimé Gosset Saint-Quentin.

The Agglo du Saint-Quentinois and the Association Nature et Patrimoine d?Homblières present a new evening dedicated to nocturnal birds of prey and their habitat.

From 8pm: Activities on nocturnal birds of prey at the Maison des Associations (9 rue Aimé Gosset ? Homblières)

8pm to 2:30am: Conference on nocturnal birds of prey, followed by a field trip

Free (reservation required).

Don’t forget to bring warm rain gear, boots and flashlights.

Friday April 3 and Saturday April 4, 2026

Exhibition Owls as seen by artists.

Maison des Associations 9 rue Aimé Gosset Saint-Quentin

Nocturnal birds of prey have always fascinated and inspired painters, sculptors and poets of all eras and civilizations.

To mark the 10th Rencontres de la Biodiversité and the Nuit de la Chouette, the Association Nature et Patrimoine d?Homblières is staging an exhibition entitled Owls as seen by artists . Children from the Eugène Rondeaux school and artists from Homblières have given free rein to their imagination, expressing themselves on the subject using a variety of techniques.

Exhibition organized by the Association Nature et Patrimoine d?Homblières from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

Free admission.

Information and reservations at Maison du Parc on 03 23 05 06 50

L’événement 10èmes Rencontres de la Biodiversité et Nuit de la Chouette conférence, sortie nature et exposition Homblières a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois