10h d’impro pour 10 ans de vie Thétre Saragosse Pau

10h d’impro pour 10 ans de vie

Thétre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

La Compagnie la Boîte à Idées fête ses 10 ans !

Pour cette belle occasion elle organise un weekend de théâtre d’improvisation qui se voudra festif, récréatif, suggestif, affectif, un vrai kife !

Sur tout un weekend, venez assister aux 10h de l’impro avec

Des matchs endiablés avec d’autres compagnies locales

Des créations originales de la compagnie

Mais aussi des spectacles d’impro assurés par des professionnels (Bilisko, Strobel, R&D et Associés).

Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands. .

Thétre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 10anscbai@gmail.com

