10h d’impro pour 10 ans de vie Thétre Saragosse Pau
10h d’impro pour 10 ans de vie Thétre Saragosse Pau samedi 28 février 2026.
10h d’impro pour 10 ans de vie
Thétre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
La Compagnie la Boîte à Idées fête ses 10 ans !
Pour cette belle occasion elle organise un weekend de théâtre d’improvisation qui se voudra festif, récréatif, suggestif, affectif, un vrai kife !
Sur tout un weekend, venez assister aux 10h de l’impro avec
Des matchs endiablés avec d’autres compagnies locales
Des créations originales de la compagnie
Mais aussi des spectacles d’impro assurés par des professionnels (Bilisko, Strobel, R&D et Associés).
Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands. .
Thétre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 10anscbai@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 10h d’impro pour 10 ans de vie
L’événement 10h d’impro pour 10 ans de vie Pau a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pau