10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33). Vérac
10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33). Vérac vendredi 24 avril 2026.
10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33).
le bourg Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
10?eme SALON DES COLLECTIONNEURS À VÉRAC (33) ??
À ne pas manquer ! Une journée conviviale pour tous les passionnés… et les curieux !
De 8h30 à 18h00
Salle des fêtes de Vérac + extérieur
VÉHICULES ANCIENS
Venez admirer voitures ??, motos ???, camions… + Bourse aux pièces auto/moto (on en rêve)
Balade dans le Fronsadais (9h30 12h30) dégustation de vins au Chateau Recougne à Galgon avec casse-croûte convivial.
Inscription obligatoire (places limitées)
SALON TOUTES COLLECTIONS (INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR)
Timbres, Cartes postales, Miniatures, Vinyles, Fèves, Etiquettes, Bandes dessinées, Revues, Photographies, Vieux papiers, Capsules, Pièces de monnaies…
Il y en aura pour tous les goûts
ANIMATION GRATUITE: Stand de jeux en bois pour petits et grands !
Pensez à réserver pour la balade et le repas (places limitées)
N’hésitez pas à partager ! .
le bourg Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
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English : 10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33).
L’événement 10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33). Vérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais