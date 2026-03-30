10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33).

le bourg Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

10?eme SALON DES COLLECTIONNEURS À VÉRAC (33) ??

À ne pas manquer ! Une journée conviviale pour tous les passionnés… et les curieux !

De 8h30 à 18h00

Salle des fêtes de Vérac + extérieur

VÉHICULES ANCIENS

Venez admirer voitures ??, motos ???, camions… + Bourse aux pièces auto/moto (on en rêve)

Balade dans le Fronsadais (9h30 12h30) dégustation de vins au Chateau Recougne à Galgon avec casse-croûte convivial.

Inscription obligatoire (places limitées)

SALON TOUTES COLLECTIONS (INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR)

Timbres, Cartes postales, Miniatures, Vinyles, Fèves, Etiquettes, Bandes dessinées, Revues, Photographies, Vieux papiers, Capsules, Pièces de monnaies…

Il y en aura pour tous les goûts

ANIMATION GRATUITE: Stand de jeux en bois pour petits et grands !

Pensez à réserver pour la balade et le repas (places limitées)

N’hésitez pas à partager ! .

le bourg Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

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English : 10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33).

L’événement 10ième Salon des collectionneurs à Vérac (33). Vérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais