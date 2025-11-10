10K Montmartre AG2R LA MONDIALE Basilique du Sacré-Coeur PARIS

Le 18 janvier 2026, Paris inaugurera un tout nouvel événement sportif : le 10K Montmartre AG2R LA MONDIALE, une course urbaine organisée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de la capitale. Cet événement souhaite faire rayonner toute la richesse de ce quartier vivant, créatif et cosmopolite, et offrir aux participants une véritable immersion dans son énergie vibrante et son héritage artistique.

Un défi accessible à tous

Pensée comme une invitation au dépassement de soi, cette course s’adresse aussi bien aux coureurs aguerris qu’aux débutants souhaitant relever leur premier défi sportif de l’année. Partenaire titre de l’événement, AG2R La MONDIALE soutient cette volonté d’ouverture et d’inclusion, en affirmant l’importance de rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre.

La première grande course parisienne de l’année

En plein cœur de l’hiver, le 10K Montmartre AG2R LA MONDIALE s’imposera comme l’un des premiers grands rendez-vous de course à pied de l’année à Paris. Pour les coureurs, il représentera un objectif motivant de préparation hivernale, transformant les mois de froid en un défi concret, collectif et stimulant.

Entre défi, découverte et esprit de quartier, le 10K Montmartre AG2R LA MONDIALE s’impose comme une nouvelle expérience sportive et inspirante.

Ne manque pas cette première course de la saison et relève le défi dans l’un des arrondissements les plus iconiques de Paris !

Un nouveau 10K au cœur du 18e arrondissement de Paris !

La saison s’ouvre avec une course pas comme les autres : un parcours inédit au cœur du 18e arrondissement, l’un des plus emblématiques et vivants de la capitale.

Le dimanche 18 janvier 2026

Un 10 km inédit, des panoramas spectaculaires et une ambiance festive pour une expérience inoubliable.

⚡ Les places sont limitées, ne laisse pas passer ta chance.

