10km de Saint-Médard-en-Jalles, Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

10km de Saint-Médard-en-Jalles Dimanche 29 mars, 09h00 Complexe sportif Robert Monseau – Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Le tarif est de 15€ pour les licencies FFA et 17€ pour tous les autres.

Les inscriptions des handisports et les jeunes sont gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T09:00:00+02:00 – 2026-03-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-03-29T09:00:00+02:00 – 2026-03-29T12:30:00+02:00

La 35e édition des 10km de Saint-Médard-en-Jalles qui aura lieu le dimanche 29 mars 2026 se prépare.

Comme lors de la dernière édition nous serons qualificatif aux championnats de France FFA de 10km avec notre label International OR FFA et support, une nouvelle fois, des championnats de France handisport de la FFH 2026.

Fort du succès exceptionnel de notre édition de mars dernier avec plus de 3 500 arrivants inscrits et des inscriptions « pleines » en 15 jours, nous avons augmenté le quota d’inscriptions à 4 000 pour cette année.

Et pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre, de l’élite au populaire, les inscriptions se feront uniquement en ligne sur PROTIMING, suivant une nouvelle procédure, avec :

une période uniquement réservée au licenciés FFA du 15 décembre au 4 janvier puis ouverture pour tout le monde, licenciés ou non, à partir du 5 janvier jusqu’au 20 mars par tranche de 1 500 inscriptions par mois à concurrence des 4 000 maxi.



Le succès croissant des courses réservés au jeunes, près de 300 sur la dernière édition, nous oblige à organiser 3 courses pour les jeunes (et sports adapté) au lieu de 2 habituellement.

Un « PPS » (Pass prévision santé) qui remplace le certificat médical depuis 2024 est obligatoire pour les concurrents majeurs , accessible sur https://pps.athle.fr/

Pour les mineurs un simple « questionnaire de santé » (https://pps.athle.fr/downloads/questionnaire_sante_mineur.pdf ou un certificat médical de non contre indication a la pratique de la course à pieds est suffisant.

Sur le 10km le temps de passage au 5e km est de 40′ maximum , au dela le concurrent sera mis hors course.

Pour le 10km les concurrents doivent être nés en 2010 ou moins , les courses des jeunes sont réservés aux enfant nés de 2011 à 2019, pas d’âge requis pour les sports adapté.

Départ du 10km se fera rue Thiérrée proche du stade Robert Monseau et arrivée sur la piste d’athlétisme de ce stade. Les courses des jeunes se font dans l’enceinte de ce stade.

Différentes courses pédestres ouvertes à tous, de l’élite au populaire, valides ou handisports, tout âges dès 7 ans.

