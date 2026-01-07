10km du trèfle Istres

10km du trèfle

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 10h. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

1ère édition 10km du trèfle une course solidaire ouverte à tous !

Épreuve organisée le dimanche 19 avril 2026 à 10h, par Dassault Istres Sports (DIS), avec le concours de la municipalité, et des commerçants de la commune

Départ et arrivée Esplanade Charles de Gaulle.



Vous commencerez ce charmant parcours par le centre historique d’Istres, que vous quitterez par l’avenue Alderic Chave pour vous offrir une vue magnifique sur l’étang de Berre. Après avoir quitté les bords d’un étang vous en retrouverez un nouveau, cette fois-ci pour en faire le tour, celui de l’étang de l’Olivier. Un agréable tour avec des points de vue époustouflant.

Pour terminer en beauté, vous emprunterez le nouveau sentier piéton récemment aménagé, vous menant vers une arrivée triomphante !



Les dossards peuvent être retirés le dimanche matin de 07h30 jusqu’à 09h30 sur l’esplanade Charles de Gaulle.

Les épingles pour fixer le dossard ne sont pas fournies par l’organisation.



10 km ouverte à toutes les catégories, Homme, Femme, à partir des Cadets, dès 16 ans

800 dossards seront ouverts pour cette seocnde édition.



La course est ouverte aux handisports, avec un départ en léger décalé. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

1st edition of the 10km du trèfle a solidarity race open to all!

