10KM UNICEF Bois de Boulogne PARIS
10KM UNICEF Bois de Boulogne PARIS dimanche 10 mai 2026.
Un événement à la fois sportif et solidaire, avec la présence d’ambassadeurs UNICEF et d’influenceurs de renom qui rassemblera des milliers de participants le dimanche 10 mai 2026.
Cette deuxième édition, vise à mobiliser aux enjeux de la nutrition pour lutter collectivement contre la malnutrition infantile.
Formats proposés
10KM UNICEF – 9h30
Pour cette deuxième édition le 10KM UNICEF prendra place au Bois de Boulogne (16e).
Course Enfants UNICEF – 14h30 le 9 mai
Pour cette deuxième édition une course pour les enfants prendra place au Bois de Boulogne (16e). Deux distances sont au programme : 1 km et 3 km. La course est gratuite.
L’UNICEF organise une course solidaire de 10KM, ouverte au grand public ainsi qu’aux entreprises.
Le dimanche 10 mai 2026
de 09h30 à 12h00
payant
10 km : 29 €
Tout public.
début : 2026-05-10T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T09:30:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00
Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS