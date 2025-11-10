10KM UNICEF Bois de Boulogne PARIS

Un événement à la fois sportif et solidaire, avec la présence d’ambassadeurs UNICEF et d’influenceurs de renom qui rassemblera des milliers de participants le dimanche 10 mai 2026.

Cette deuxième édition, vise à mobiliser aux enjeux de la nutrition pour lutter collectivement contre la malnutrition infantile.

Formats proposés

10KM UNICEF – 9h30

Pour cette deuxième édition le 10KM UNICEF prendra place au Bois de Boulogne (16e).

Course Enfants UNICEF – 14h30 le 9 mai

Pour cette deuxième édition une course pour les enfants prendra place au Bois de Boulogne (16e). Deux distances sont au programme : 1 km et 3 km. La course est gratuite.

Le dimanche 10 mai 2026

de 09h30 à 12h00

payant

10 km : 29 €

Tout public.

Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 PARIS