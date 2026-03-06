10marsjelis Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 17:30 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du quart d’heure de lecture nationalLe mercredi 11 mars le plaisir de lire perdure, avec la lecture d’une sélection de Lecture d’une sélection de bandes dessinées par les enfants participant à l’accompagnement à la scolarité de l’Accoord.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/



