#10marsjelis Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 11 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 17:30 –
Gratuit : oui Tout public
Dans le cadre du quart d’heure de lecture nationalLe mercredi 11 mars le plaisir de lire perdure, avec la lecture d’une sélection de textes par les enfants de l’accueil de loisirs Julien Gracq.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/