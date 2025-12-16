10marsjelis Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 17:30 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du quart d’heure de lecture nationalLe mercredi 11 mars le plaisir de lire perdure, avec la lecture d’une sélection de textes par les enfants de l’accueil de loisirs Julien Gracq.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/