10marsjelis Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 15:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du quart d’heure de lecture nationalLe mercredi 11 mars le plaisir de lire perdure, avec la lecture d’une sélection de textes par des élèves du lycée Guist’hau.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/