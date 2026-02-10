10marsjelis Quart d’heure de lecture national Bibliothèque municipale Lamartine Aix-les-Bains

#10marsjelis Quart d’heure de lecture national

Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains Savoie

Début : 2026-03-10 17:00:00

fin : 2026-03-10 17:45:00

2026-03-10

Le Quart d’heure lecture 15 minutes pour (re)donner toute sa place à la lecture



Que nous soyons non-lecteurs, lecteurs occasionnels, habituels ou inconditionnels, le Quart d’heure lecture a un objectif simple et essentiel remettre la lecture au cœur.

Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 61 29 40 l.mouchetan@aixlesbains.fr

English :

The Quart d?heure lecture: 15 minutes to (re)give reading its rightful place



Whether you’re a non-reader, an occasional reader, a regular reader or a die-hard fan, the Quart d’heure lecture has a simple, essential aim: to put reading back at the heart of your life.

