11ᵉ Trail des Lions Stade du COSEC Saint-Marcel

11ᵉ Trail des Lions

Stade du COSEC 18 rue de la Barrière Saint-Marcel Eure

Organisé par les Lions Triathlon, le Trail des Lions vous attend au stade du COSEC, 18 rue de la Barrière, Saint-Marcel.

Trois parcours sont proposés

– 10 km départ à 10h30, course mixte ouverte aux cadets, juniors et adultes.

– 16 km départ à 9h45, course mixte ouverte aux juniors et adultes.

– 28 km départ à 9h, course mixte ouverte aux adultes à partir de 18 ans.

Préparez vos baskets et venez relever le défi !

Renseignements et inscriptions sur https://lescoursesdeslions.com/trail/les-lions-trail-2023-7-le-11e-trail-des-lions-aura-lieu-le-23112025.html .

Stade du COSEC 18 rue de la Barrière Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

