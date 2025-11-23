11ᵉ Trail des Lions Stade du COSEC Saint-Marcel
11ᵉ Trail des Lions Stade du COSEC Saint-Marcel dimanche 23 novembre 2025.
11ᵉ Trail des Lions
Stade du COSEC 18 rue de la Barrière Saint-Marcel Eure
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Organisé par les Lions Triathlon, le Trail des Lions vous attend au stade du COSEC, 18 rue de la Barrière, Saint-Marcel.
Trois parcours sont proposés
– 10 km départ à 10h30, course mixte ouverte aux cadets, juniors et adultes.
– 16 km départ à 9h45, course mixte ouverte aux juniors et adultes.
– 28 km départ à 9h, course mixte ouverte aux adultes à partir de 18 ans.
Préparez vos baskets et venez relever le défi !
Renseignements et inscriptions sur https://lescoursesdeslions.com/trail/les-lions-trail-2023-7-le-11e-trail-des-lions-aura-lieu-le-23112025.html .
Stade du COSEC 18 rue de la Barrière Saint-Marcel 27950 Eure Normandie
