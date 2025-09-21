11 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Rocamadour
11 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Rocamadour dimanche 21 septembre 2025.
11 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT
Rocamadour Lot
Tarif : 8 – 8 – 17 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous
Inscriptions en ligne dès samedi 20 septembre 17h
Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous
Inscriptions en ligne dès samedi 20 septembre 17h .
Rocamadour 46500 Lot Occitanie
English :
Field day around Rocamadour with mountain bike, walking, trail and gravel routes through the Lot countryside, open to all
Online registration from Saturday September 20, 5pm
German :
Sporttag rund um Rocamadour mit Mountainbike-, Wander-, Trail- und Gravel-Strecken durch die Landschaften des Lot, die für alle offen sind
Online-Anmeldung ab Samstag, 20. September 17 Uhr
Italiano :
Giornata sportiva nei dintorni di Rocamadour con percorsi in mountain bike, a piedi, su sentiero e su ghiaia attraverso la campagna del Lot, aperta a tutti
Iscrizioni online dalle ore 17.00 di sabato 20 settembre
Espanol :
Jornada deportiva en los alrededores de Rocamadour con recorridos en bicicleta de montaña, a pie, trail y grava por la campiña del Lot, abierta a todos
Inscripciones en línea a partir de las 17.00 h del sábado 20 de septiembre
L’événement 11 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Rocamadour a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Dordogne